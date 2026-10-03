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03 жовтня 2026, 13:49

Росія атакувала цивільне судно на Одещині: загинув моряк, троє поранені

03 жовтня 2026, 13:49
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У суботу, 3 жовтня, російські війська завдали удару по цивільному вантажному судну під прапором Ліберія в одному з портів Одещини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Адміністрацію морських портів України.

Внаслідок атаки загинув матрос-моторист, ще троє членів екіпажу отримали поранення.

Тринадцятьох моряків евакуювали в безпечне місце.

"Це черговий цілеспрямований удар рф по цивільному судноплавству. росія продовжує тероризувати мирний торговельний флот і моряків, які щодня ризикують життям заради роботи українських морських шляхів", – наголосили в АМПУ.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня РФ атакувала Україну 157 ударними БпЛА різного типу. Вранці ворог атакував Одещину баражуючими боєприпасами типу "Бандероль".

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