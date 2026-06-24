Збитки на понад 62 мільйони: у Києві отримав підозру чиновник Укргазвидобування

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Правоохоронці викрили колишнього чиновника Укргазвидобування. Йдеться про розтрату понад 62 мільйонів гривень під час закупівлі дизельного пального

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.



Як зʼясували правоохоронці, колишній директор з комерційних питань акціонерного товариства під час виконання договору з підрядником зробив так, щоб пальне закупили за завищеними цінами. В результати закупили 3 750 тонн палива на понад 202 мільйони гривень.



Експертиза підтвердила, що внаслідок угоди державі завдали збитків на понад 62 мільйони гривень. Тепер колишньому директору загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.