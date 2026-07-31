Замах на командира "Хартії": Оболєнський пояснив, чому ворог атакував його
Командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Ігор Оболєнський заявив, що спроба замаху на нього є свідченням ефективності українських військових на полі бою
Про це офіцер повідомив у Facebook, передає RegioNews.
"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою", – зазначив Оболєнський.
Командир "Хартії" подякував усім, хто підтримав його після повідомлення про замах.
"Замах – це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", – додав він.
Нагадаємо, раніше президент України повідомляв про спробу замаху на командира бригади "Хартія" Ігоря Оболєнського. За словами президента, тривають необхідні процесуальні дії.
Згодом у ЗМІ з'явились нові деталі щодо спроби замаху на командира "Хартії". Зазначається, що російські куратори видавали себе за СБУ.