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31 липня 2026, 20:56

Замах на командира "Хартії": Оболєнський пояснив, чому ворог атакував його

31 липня 2026, 20:56
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Фото: з відкритих джерел
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Командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Ігор Оболєнський заявив, що спроба замаху на нього є свідченням ефективності українських військових на полі бою

Про це офіцер повідомив у Facebook, передає RegioNews.

"Терор є одним із засобів ведення війни росіянами і ознакою того, що вони не досягають політичної цілі військовими методами. Сьогоднішній замах є доказом того, що ми все робимо правильно і ефективно знищуємо ворога на полі бою", – зазначив Оболєнський.

Командир "Хартії" подякував усім, хто підтримав його після повідомлення про замах.

"Замах – це ознака страху ворога. І наша відплата змусить його боятися ще більше", – додав він.

Нагадаємо, раніше президент України повідомляв про спробу замаху на командира бригади "Хартія" Ігоря Оболєнського. За словами президента, тривають необхідні процесуальні дії.

Згодом у ЗМІ з'явились нові деталі щодо спроби замаху на командира "Хартії". Зазначається, що російські куратори видавали себе за СБУ.

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