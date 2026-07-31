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31 липня 2026, 22:35

У Харкові викрили лаборанта університету, який готував вибухи в місті

31 липня 2026, 22:35
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Фото: СБУ
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У Харкові викрили агента РФ, який готував схрони з вибухівкою для терактів у центрі міста. Його піймали "на гарячому"

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, росіяни завербували лаборанта одного з харківських університетів. Вони знайши його у Telegram-каналах, де він публікував антиукраїнські коментарі. Куратор дав йому завдання: зробити одразу три саморобних вибухових пристрої (СВП) з дистанційним керуванням. Потім він повинен був закласти їх у схованки для подальшої передачі виконавцям запланованих терактів біля адмінбудівель у центрі Харкова.

Зрадник зробив саморобні бомби, а потім обладнав їх мобільними телефонами для віддаленої активації. Для конспірації він зберігав вибухівку у квартирі сусідів, які на час відпустки залишили йому ключі. Вибухівки агент РФ замаскував під спортивний інвентар.

Правоохоронці затримали його, коли він облаштовував третій схрон у дворі житлового масиву. Тепер зраднику загрожує 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали російську агентку, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ. Також місцева ІТ-фахівчиня готувала саморобні вибухові пристрої для вчинення терактів.

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