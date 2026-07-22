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22 липня 2026, 11:29

СБУ затримала "на гарячому" агента РФ, який готував підрив авто військового у Миколаєві

22 липня 2026, 11:29
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Фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ затримала російського агента, який намагався підірвати автомобіль українського захисника. Зловмисника схопили безпосередньо під час закладання саморобної вибухівки під машину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мобілізований уродженець Баштанського району. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив, коли самовільно залишив військову частину і почав шукати "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

Після дорозвідки біля авто потенційної "цілі" фігурант доповів куратору про готовність. Отримавши координати схрону, він забрав вибухівку та намагався непомітно встановити її під машину захисника.

Крім підготовки вбивства, фігурант виконував ще одне завдання спецслужб рф – реєстрував супутникові термінали Starlink на своє ім'я, дружину та наркозалежних осіб в обмін на обіцянку грошей "на дозу". У разі отримання доступу до супутникових терміналів, ворог планував задіяти їх для коригування ракетно-бомбових, артилерійських та дронових атак на південному фронті.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон, з якого він координував свої дії з російським куратором. Незаконно зареєстрований ним Старлінк заблокували.

Агенту оголосили підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ зірвала подвійний теракт в Івано-Франківську та затримала російського агента. Перший вибух мав статися на паркінгу після дистанційної активації саморобної вибухівки. Другий підрив ворог планував здійснити після прибуття на місце рятувальників, поліцейських, медиків та місцевих жителів.

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