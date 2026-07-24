СБУ завдала ударів по російських НПЗ

Фото: СБУ

У СБУ підтверидил, що в ніч на 24 липня були завдані удари по території РФ. Йдеться про атаки паличної та військової інфраструктури росіян

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За словами військових СБУ, успішні удари були завдані по НПЗ, нафтоперекачувальних станціях та РЛС на території РФ, а також на території тимчасово окупованого Криму.

Серед уражених об'єктів називають:

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Субханкулово" у Республіці Башкортостан (відстань — 1350 км). У результаті удару горить резервуарний парк.



Міні-НПЗ "Новоспаський" в Ульяновській області (відстань — 900 км). У резервуарному парку також виникла пожежа.



Міні-НПЗ "1-й завод" у Калузькій області.



Радіолокаційна станція дальнього радіуса дії "Небо-У" на військовому аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму.



Резервуар із паливно-мастильними матеріалами на військовому аеродромі "Саки" у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.