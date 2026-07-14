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14 липня 2026, 21:16

Вбив за кермом і втік: на Львівщині засудили водія, який забрав життя підлітка

14 липня 2026, 21:16
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Ювенальні прокурори Львівської обласної прокуратури довели в суді вину 25-річного жителя Самбірщини, який напідпитку збив 17-річну дівчину, залишив її без допомоги та намагався приховати обставини ДТП

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд призначив чоловікові максимальне покарання - 10 років позбавлення волі. На такий самий строк його позбавлено права керувати транспортними засобами.

Прокурори довели, що ДТП сталася ввечері 1 жовтня 2025 року в селі Верхівці Самбірського району. Водій "ВАЗ 2107" напідпитку перевищив дозволену швидкість і збив 17-річну дівчину, яка йшла узбіччям.

Встановлено, що вулиця була добре освітлена, а дівчину було чітко видно: її одяг помітний у темряві, а в руках вона тримала телефон із увімкненим ліхтариком.

Після наїзду чоловік не зупинився і не викликав допомогу. Він залишив дівчину на місці ДТП та втік.

Пошкоджений автомобіль водій сховав на подвір’ї товариша, а сліди зіткнення прикрив старим одягом. Після цього продовжив вживати алкоголь, щоб видати своє сп’яніння за таке, що нібито настало вже після аварії.

Від отриманих травм дівчина померла на місці. Її знайшла мати, яка вирушила на пошуки, коли донька не повернулася додому.

За кілька годин правоохоронці розшукали автомобіль і затримали водія.

Суд визнав його винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої, та у завідомому залишенні людини в небезпеці.

Нагадаємо, що 13 липня на перехресті вулиць Дахнівська та Соснівська у Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля "Renault Kangoo” та мотоцикла "Shineray XY250GY-9A”.

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