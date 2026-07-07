У Києві з-під завалів деблокували ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 19
У Києві до 19 зросла кількість загиблих внаслідок російського ракетно-дронового удару, завданого в ніч на 6 липня
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що в Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло загиблої людини.
Пошуково-рятувальні роботи на місці влучання тривають.
Працівники ДСНС продовжують розбирати завали та шукати людей, які можуть перебувати під уламками зруйнованих конструкцій.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ. Було відомо, що загинули 14 людей, 56 постраждали – з них семеро діти.
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