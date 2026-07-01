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Правоохоронці повідомили про підозру жителю Кропивницького району за зґвалтування дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Встановлено, що злочин стався в одному з населених пунктів району. Зловмисник вчинив насильницькі дії щодо 13-річної дівчини.

Правоохоронці затримали 32-річного чоловіка.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Зловмиснику загрожує до 15 років вʼязниці. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Полтаві засудили до довічного увʼязнення 59-річного педофіла. Зловмисник викрав 12-річну дівчинку, зґвалтував, вбив та обпалив тіло.