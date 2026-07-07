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07 липня 2026, 09:21

На Полтавщині дрони РФ вдарили по підприємствах у двох районах

07 липня 2026, 09:21
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Ворог вкотре атакував Полтавську область безпілотниками. Увечері напередодні та вранці 7 липня російські БпЛА вдарили по промислових підприємствах у Полтавському та Миргородському районах

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок атак обійшлося без постраждалих.

Також вранці один із ворожих безпілотників влучив у приміщення підприємства залізничної інфраструктури у Полтавському районі.

Наразі звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 7 липня російські війська атакували Кривий Ріг реактивним безпілотником типу "Шахед". Внаслідок влучання у цивільний об'єкт логістичної компанії виникла велика пожежа. Обійшлося без постраждалих.

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