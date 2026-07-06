Російська атака на Запоріжжя: одна людина загинула, десятеро травмовані
Унаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя 6 липня загинула жінка, ще 10 людей дістали поранення, серед них — одна дитина
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Через ворожий обстріл пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.
Наразі інформація про кількість постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що у Краматорську російські війська завдали авіаудару, внаслідок якого постраждали працівники ДТЕК.
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