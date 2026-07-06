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06 липня 2026, 15:48

Російська атака на Запоріжжя: одна людина загинула, десятеро травмовані

06 липня 2026, 15:48
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Фото: ДСНС
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Унаслідок атаки російських безпілотників на Запоріжжя 6 липня загинула жінка, ще 10 людей дістали поранення, серед них — одна дитина

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

Через ворожий обстріл пошкоджено автозаправну станцію та кілька автомобілів.

Наразі інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що у Краматорську російські війська завдали авіаудару, внаслідок якого постраждали працівники ДТЕК.

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