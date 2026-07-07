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Понад 1,1 тисячі ударів за добу: у Запорізькій області троє загиблих і 28 поранених

07 липня 2026, 07:16
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Фото: Запорізька ОВА
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Упродовж минулої доби російські війська завдали 1163 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атак на обласний центр і Запорізький район загинули троє людей, ще 28 дістали поранення.

Окупанти здійснили 22 авіаційні удари по Запоріжжю, Вільнянську, Кушугуму, Новомиколаївці, Григорівці, Трудовому, Оріхову, Микільському, Широкому, Свободі, Сонячному, Данилівці, Долинці, Копанях та Гуляйпільському.

Крім того, російська армія застосувала 782 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, які атакували понад 30 населених пунктів області.

Також зафіксовано 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по Новояковлівці, Малій Токмачці, Новоандріївці та Білогір’ю. Ще 336 артилерійських ударів припали на 19 населених пунктів регіону.

Надійшло 248 повідомлень про пошкодження житлових будинків, об'єктів інфраструктури, автомобілів та господарських споруд.

Нагадаємо, російські війська упродовж 6 липня майже 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, одна людина дістала поранень. Понівечені підприємства, інфраструктура, багатоквартирні та приватні будинки.

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