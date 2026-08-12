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12 серпня 2026, 18:16

В Україні рятувальники ліквідовують сім пожеж в екосистемах, зокрема три — у Чорнобильській зоні

12 серпня 2026, 18:16
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Фото: ДСНС
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В Україні 12 серпня триває ліквідація семи пожеж в екосистемах на території Київської, Львівської та Черкаської областей, три з них у зоні відчуження

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

"Вогонь охопив майже 15 га лісової підстилки та торфовищ", - зазначили в ДСНС.

На Київщині у зоні відчуження локалізували три пожежі на загальній площі 3,5 га.

На Львівщині продовжується гасіння трьох пожеж на торфовищах окремими осередками, загальною площею 10,65 га.

На Черкащині триває гасіння пожежі торфу на площі 0,7 га.

До ліквідації залучені майже 80 вогнеборців та 14 одиниць техніки ДСНС.

Загалом за минулу добу в Україні виникло 293 пожежі в екосистемах на площі понад 180 га.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки в ніч на 8 серпня виникли пожежі у двох районах Києва.

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