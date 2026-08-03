"Кримський рубильник off": СБС влаштували масовий блекаут окупантам на Донеччині та в Криму

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Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції "Кримський рубильник off" в ніч на 3 серпня уразили ще вісім електричних підстанцій та дві газорозподільні станції на тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької області та в Криму

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews .

"Поки фіолетовий бунт лише мариться на поплі дефолту дикої ягідки, "Кримський рубильник off” всюдиться і у ТОТ: +10 енерговузлів протягом ночі 3 серпня відпрацьовано Птахами СБС: Маріуполь, Крим, Донецька обл. ПС 750 кВ, ПС 110 кВ та 2 ГРС", - зазначив Бровді.

За його словами, уражені:

електропідстанція ПС 750 кВ "Південнодонбаська" у Кременівці Донецької області;

електропідстанції ПС 110 кВ "Місто-3", ПС 110 кВ "Місто-2", ПС 110 кВ "НС-2", ПС 110 кВ "Місто-12" та ПС 110 кВ "Місто-4" в Маріуполі;

електропідстанція ПС 110 кВ "Тополине" в Тополиному Донецької області;

електропідстанція ПС 110 кВ "Володарська" у Микільському Донецької області;

газорозподільна станція "Лимане" в Колосках у Криму;

газорозподільна станція "Нива" у Ниві в Криму.

За словами Бровді, загальний рахунок протягом операції з 1 липня по 3 серпня склав 187 енергетичних цілей на тимчасово захоплених територіях.

Нагадаємо, що 20 липня Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції "Кримський рубильник off" уразили ще 19 енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях, зокрема у Криму.