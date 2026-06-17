Наркотики у посилках: на Київщині викрили банду, яка постачала метадон до СІЗО

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці припинили діяльність організованої групи з семи осіб, які налагодили незаконний збут наркотичних засобів у Києві, Київській області та ДУ “Київський слідчий ізолятор”

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, схему організував один із ув’язнених, який, перебуваючи у слідчому ізоляторі, координував діяльність спільників як усередині установи, так і на волі.

Учасники групи закуповували метадон та інші препарати з обмеженим обігом, маскували їх у продуктах харчування й надсилали поштовими відправленнями до СІЗО. Там наркотики збували, а отримані кошти розподіляли між організаторами схеми.

"Діяльність угруповання мала системний характер та приносила значні прибутки. Щомісяця його учасники збували на території Києва та області від 300 до 800 таблеток метадону, вартість однієї з яких на чорному ринку становила від 400 до 600 гривень”, - повідомили у Офісі Генпрокурора.

Слідство також встановило, що окремі особи, які перебували на замісній підтримувальній терапії, всупереч встановленим правилам отримували метадон одночасно у кількох медичних закладах, що дозволяло накопичувати препарат для подальшого незаконного збуту.

Правоохоронці задокументували численні факти збуту та пересилання наркотичних засобів, зокрема поштовими відправленнями до слідчого ізолятора, а також провели низку оперативних закупок метадону.

Під час 15 санкціонованих обшуків вилучено метадон, димедрол, соннат, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи, медичну документацію, журнали обліку наркотичних препаратів, рецептурні бланки, комп’ютерну техніку та готівкові кошти.

Усім учасникам організованої групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.

Нагадаємо, що правоохоронці затримали 50-річного жителя Києва, якого підозрюють у незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.