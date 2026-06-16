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Близько 08:40 16 червня російські війська здійснили чергову атаку з безпілотника на Корабельний район Херсона

Про це передає RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

Під ворожий удар потрапили працівники одного з комунальних підприємств. Постраждали троє людей.

Чоловіки віком 39 та 55 років дістали вибухові травми, а також уламкові поранення тулуба, рук та ніг. У 29-річного чоловіка діагностували контузію та вибухову травму.

Поліцейські доправили постраждалих їх до лікарні. Їм надають необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, 16 червня близько 08:00 росіяни атакували з безпілотника маршрутку у Корабельному районі Херсона. Загинув чоловік, дві людини отримали поранення.