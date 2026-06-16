Фото: ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок удару ворожого дрона по автомобілю, що перебував неподалік одного з міських торговельних центрів, поранення дістали двоє людей.

Окрім цього, ворог намагається атакувати об'єкти критичної інфраструктури міста. Наразі відомо про трьох травмованих через атаку на один із об'єктів – їм надали усю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, минулої доби у Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак поранення отримали 11 людей.