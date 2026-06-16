Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: пʼятеро поранених
Російські війська продовжують терор Запоріжжя, атакуючи місто ударними безпілотниками
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Внаслідок удару ворожого дрона по автомобілю, що перебував неподалік одного з міських торговельних центрів, поранення дістали двоє людей.
Окрім цього, ворог намагається атакувати об'єкти критичної інфраструктури міста. Наразі відомо про трьох травмованих через атаку на один із об'єктів – їм надали усю необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, минулої доби у Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак поранення отримали 11 людей.
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