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03 серпня 2026, 08:59

До 20 вересня військові після СЗЧ можуть скористатися спрощеним поверненням на службу

03 серпня 2026, 08:59
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року включно, ще можуть скористатися програмою спрощеного повернення на службу. Подати рапорт необхідно до 20 вересня

Про це повідомли в Міністерстві оборони, передає RegioNews.

Як зазначили у відомстві, після цієї дати програма діяти не буде.

Скористатися спрощеним поверненням можуть військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту.

У межах програми військовий може:

  • самостійно обрати нову військову частину,
  • визначити бажаний напрям служби,
  • вказати свій попередній досвід і навички.

Після цього він може прибути одразу до обраного підрозділу – без проходження через Військову службу правопорядку та батальйони резерву.

Після зарахування до особового складу військовослужбовцю відновлюють грошове, продовольче та інші види забезпечення. Також протягом шести місяців його не можуть перевести до іншої військової частини без письмової згоди.

Для повернення доступні понад 70 підрозділів ЗСУ, НГУ та ДССТ. Серед них – механізовані, штурмові, десантні, артилерійські, дронові та інші підрозділи.

Подати рапорт можна трьома способами:

  • через застосунок "Армія+";
  • безпосередньо до військової частини (для військових ЗСУ та ДССТ);
  • через 1-й або 2-й центр рекрутингу ЗСУ (для військовослужбовців ЗСУ).

Після подання рапорту з військовослужбовцем зв’яжуться рекрутери. Під час розгляду враховуватимуть його досвід, навички, бажаний напрям служби та потреби обраного підрозділу.

Отримати консультацію щодо повернення можна через контакт-центр за номером 1519.

Нагадаємо, раніше колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.

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