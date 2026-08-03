РФ атакувала Херсон авіабомбами: два КАБи влучили у багатоповерхівку

Фото: Херсонська МВА

Сьогодні 3 серпня війська РФ скинули дві керовані авіаційні бомби на багатоповерховий будинок у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав — у будинку ніхто не проживав.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 3 серпня РФ атакувала Україну 181-м ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих на двох локаціях.