У Новій Пошті з 1 серпня змінюють графіки: коли можна забирати посилки

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У компанії Нова пошта повідомили про зміни. Тепер відділення працюватимуть по інших графіках

Про це повідомляє "Нова Пошта", передає RegioNews.

Уже з 1 серпня графіки відділень Нової пошти зміняться. Тепер у вихідні дні в обласних центрах відділення будуть починати роботу о 8:00. Тобто, на годину раніше, аніж зараз.

"Перевірити, чи змінився графік саме твого улюбленого відділення, можна на нашому сайті або в мобільному застосунку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі невідомий підпалив автомобіль Нової пошти. Згодом стало відомо, що зловмисника затримали.