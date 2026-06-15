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Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1320 окупантів, пʼять танків, 10 бронемашини, 72 артсистеми та дві РСЗВ. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 384 тисячі військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, в ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України об'єкт нафтотранспортної інфраструктури в районі населеного пункту Котово у Волгоградській області РФ. Також ЗСУ українські бійці уразили пункти управління ворога на окупованих територіях.