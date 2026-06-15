Мінус 1320 солдатів та 72 артсистеми: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати росіян
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1320 окупантів, пʼять танків, 10 бронемашини, 72 артсистеми та дві РСЗВ. Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули понад 1 мільйона 384 тисячі військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.06.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України об'єкт нафтотранспортної інфраструктури в районі населеного пункту Котово у Волгоградській області РФ. Також ЗСУ українські бійці уразили пункти управління ворога на окупованих територіях.
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