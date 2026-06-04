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04 червня 2026, 19:05

На Рівненщині військовий СЗЧ ґвалтував 13-річну падчерку

04 червня 2026, 19:05
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Фото з відкритих джерел
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У Рівненській області будуть судити чоловіка. Відомо, що він неодноразово ґвалтував падчерку

Про це повідомляє прокуратура Рівненської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, вперше чоловік зґвалтував падчерку в 2023 році. Тоді дівчинці було 13 років. Потім, у січні та лютому цього року, він знову ґвалтував дівчинку, коли вони лишались вдома наодинці.

Чоловік тоді був уже в розшуку, оскільки самовільно залишив військову частину. Його затримали за кілька днів у лісі неподалік від села, де він проживав. Тепер він отримав підозру.

"Наразі обвинувачений перебуває під вартою без права внесення застави. За зґвалтування дівчинки йому загрожує від 10 до 15 років ув’язнення. Своєї вини він не визнає", - про це повідомила прокуратура.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 59-річного чоловіка, який ґвалтував онуку, поки її мати була в пологовому. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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