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26 липня 2026, 14:20

На Рівненщині жінка загинула у вогні

26 липня 2026, 14:20
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Фото: Національна поліція
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Трагедія сталась у селі Заболотинці. 90-річна пенсіонерка палила стерню із соломою

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Пенсіонерка підпалила суху рослинність, але вогонь наблизився до будинку. Донька вибігла шукати матір. Проте, на жаль, 90-річна жінка загинула на місці. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Пам’ятайте: необережне поводження з вогнем може коштувати людського життя", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Київщині під час пожежі в будинку загинули двоє людей. Ймовірна причина займання – влучання блискавки.

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