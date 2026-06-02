Нічний удар по Київщині: троє постраждалих, пошкоджені будинки та авто

Усю ніч ворог масовано атакував Київську область дронами, крилатими ракетами та балістичним озброєнням. Під ударом знову опинилися мирні міста та села регіону

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки постраждали троє жителів області. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у чотирьох районах області.

Бучанський район

Найбільших пошкоджень зазнав Бучанський район. Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

Вишгородський район

Пошкоджено два багатоквартирні будинки та одне приватне домоволодіння.

Фастівський район

Пошкоджень зазнали приватні будинки.

Обухівський район

Також зафіксовано пошкодження приватної житлової забудови.

На місцях працюють усі оперативні служби. Там, де дозволяє безпекова ситуація, триває обстеження територій, фіксація руйнувань і ліквідація наслідків атаки. Жителям, чиї домівки постраждали, надається необхідна допомога.

Нагадаємо, цієї ночі ворога також масовано атакував Київ. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули 4 людей, 58 постраждалих.