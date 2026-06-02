02 червня 2026, 07:44

Нічний удар по Київщині: троє постраждалих, пошкоджені будинки та авто

02 червня 2026, 07:44
Фото: ДСНС Київщини
Усю ніч ворог масовано атакував Київську область дронами, крилатими ракетами та балістичним озброєнням. Під ударом знову опинилися мирні міста та села регіону

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки постраждали троє жителів області. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у чотирьох районах області.

  • Бучанський район

Найбільших пошкоджень зазнав Бучанський район. Тут пошкоджено три приватні будинки, логістичні та складські приміщення, інші нежитлові будівлі, а також шість вантажних автомобілів.

  • Вишгородський район

Пошкоджено два багатоквартирні будинки та одне приватне домоволодіння.

  • Фастівський район

Пошкоджень зазнали приватні будинки.

  • Обухівський район

Також зафіксовано пошкодження приватної житлової забудови.

На місцях працюють усі оперативні служби. Там, де дозволяє безпекова ситуація, триває обстеження територій, фіксація руйнувань і ліквідація наслідків атаки. Жителям, чиї домівки постраждали, надається необхідна допомога.

Нагадаємо, цієї ночі ворога також масовано атакував Київ. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули 4 людей, 58 постраждалих.

01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
