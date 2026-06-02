02 червня 2026, 09:16

Атака РФ на Київ: кількість поранених зросла до 63

Фото: Національна поліція
У Києві кількість постраждалих внаслідок комбінованої російської атаки 2 червня зросла до 63 людей

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, серед поранених – троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

На місцях влучань і падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, рятувальники, медики та психологи.

Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Загинули 4 людей, було відомо про 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.

