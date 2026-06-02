02 червня 2026, 09:59

1440 окупантів і 1583 БпЛА: Генштаб оновив втрати РФ за добу

02 червня 2026, 09:59
Фото: 31 ОМБр
Сили оборони за минулу добу ліквідували 1440 окупантів, три танка, 75 артсистем, сім бронемашин, 1583 БпЛА, а також 519 авто та спецтехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 02.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, в ніч на 30 травня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці стратегічних та військових об'єктів російських окупантів на території РФ та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, був уражений нафтовий термінал "Курганнефтепродукт" у Таганрозі Ростовської області.

