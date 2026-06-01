10 000 кв. м вогню: у Дніпрі ліквідували наслідки ворожої атаки
У Дніпрі рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу міста. Вогонь охопив складські приміщення на площі 10 тисяч квадратних метрів
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що пожежу довелося гасити в умовах загрози повторних ворожих ударів. До ліквідації наслідків залучалися підрозділи ДСНС та роботизована техніка.
За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.
Наразі всі осередки займання ліквідовано, рятувальники завершили роботи на місці події.
Нагадаємо, 31 травня росіяни атакували Дніпро дроном. Внаслідок обстрілу знищено відділення Нової пошти. Будівля згоріла вщент. На щастя, співробітники не постраждали.
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
"Полювали"на преміум-авто: у Дніпрі судитимуть банду серійних автокрадіїв
01 червня 2026, 17:51Очільник Мінцифри подав до суду на Данила Гетманцева
01 червня 2026, 17:30Майже 200 сосен під сокиру: на Житомирщині викрили корупційну схему в лісництві
01 червня 2026, 17:26У Дніпрі судитимуть жінку за спробу спалити дачу суперниці
01 червня 2026, 16:55Корупція в інфраструктурі: експосадовцю повідомили про підозру через закупівлі з націнкою
01 червня 2026, 16:40Наркосиндикат у Кривому Розі: поліція викрила групу з 10 осіб із мільйонними прибутками
01 червня 2026, 16:17У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника
01 червня 2026, 16:05Атака на Запоріжжя: російські окупанти вдарили БпЛА по Вільнянську
01 червня 2026, 15:49Авіаудар по житлових будинках у Дружківці: п’ятеро поранених та значні руйнування
01 червня 2026, 15:40На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації
01 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі блоги »