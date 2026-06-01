Атака БпЛА на Херсонщині: загинув чоловік на зупинці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під ранок 1 червня російські окупати атакували з безпілотника цивільного чоловіка у Широкій Балці на Херсонщині, він загинув

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 1 червня 2026 року близько 04:10 російські війська здійснили атаку безпілотником по одній із вулиць у селі Широка Балка на Херсонщині.

Унаслідок скидання вибухівки загинув 62-річний чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту.

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, в ніч на 1 червня російські війська атакували Україну 265 ударними безпілотниками. Зафіксовано 27 влучань ударних БпЛА у 18 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків ще на 12 локаціях.