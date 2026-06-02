02 червня 2026, 09:48

Масований удар Росії: 11 загиблих, понад 100 поранених по всій Україні

Фото: Прокуратура України
У ніч на 2 червня російські війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет і безпілотників

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Під атаками опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Полтавська та Хмельницька області.

За попередніми даними, загалом унаслідок нічної атаки загинули щонайменше 11 людей, понад 100 отримали поранення.

  • Київ

У столиці відомо про 4 загиблих і понад 60 постраждалих, серед них троє дітей. Пошкоджено житлові будинки, медичний заклад, дитячий садок, АЗС, офісні та адміністративні будівлі у восьми районах міста.

  • Дніпропетровська область

Унаслідок ракетної атаки по Дніпру загинули 7 людей, ще 34 отримали поранення, серед них двоє дітей. У Кам'янському через удар БпЛА постраждали троє людей.

  • Харків

Під ударами ракет і дронів опинилися чотири райони міста. Постраждали 9 людей, серед них 11-річна дівчинка.

  • Київська область

Поранення дістали двоє людей. Пошкоджено житлові будинки, складські приміщення, транспорт та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

  • Полтавська область

У Лубенському районі двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства, житлові будинки та господарські споруди.

  • Хмельницька область

Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено підприємства харчової промисловості та складські приміщення. Сталася пожежа площею близько 1500 кв. м. Інформація про загиблих і постраждалих не надходила.

Правоохоронці та прокурори документують наслідки чергових воєнних злочинів РФ та розпочали досудові розслідування за ст. 438 КК України.

Як відомо, в ніч на 2 червня РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.

01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
