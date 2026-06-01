"Масований удар може бути": Зеленський попередив українців

Президент України під час звернення закликав громадян звертати увагу на повітряні тривоги. Ймовірна масована атака росіян

Про це президент України сказав у своєму зверненні 1 червня, передає RegioNews.

Володимир Зеленський закликав звертати на повітряні тривоги найближчими днями, а також обов'язково користуватись укриттями.

"Попередження розвідок щодо російських ударів залишаються в силі. Масований удар може бути – вони його підготували. Наші захисники неба 24 на 7 готові настільки, наскільки це можливо з наявним постачанням", - каже президент.



Нагадаємо, у ніч на 21 травня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 116 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".