Списали понад 17 тонн пального: на Донеччині судитимуть командира та його спільників

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин на Донеччині та двох його підлеглих, яких підозрюють у розкраданні військового майна. Обвинувальний акт уже скеровано до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, організатором схеми був командир частини. До протиправної діяльності він залучив військовослужбовця, відповідального за отримання та видачу паливно-мастильних матеріалів, а також ще одного підлеглого.

Упродовж травня-жовтня 2025 року фігуранти майже кожні десять днів списували дизельне пальне та бензин, оформлюючи документи про нібито використання ресурсів для виконання бойових завдань. Насправді ж пальне вивозили до Запорізької області та використовували на власний розсуд.

Слідство встановило, що таким чином обвинувачені привласнили понад 17 тонн пального – майже 11 тонн дизеля та близько 7 тонн бензину.

Загальна сума завданих державі збитків становить близько одного мільйона гривень.

Під час чергового вивезення пального працівники ДБР задокументували незаконні дії фігурантів.

Командира частини та його спільників обвинувачують у викраденні військового майна, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із використанням службового становища в умовах воєнного стану. Санкція інкримінованої статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження арештовано майно обвинувачених на суму понад 1,6 млн гривень. Крім того, за рішенням суду до військової частини передано вилучене пальне – 980 літрів дизеля та 800 літрів бензину.

