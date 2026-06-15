Російські дрони атакували Харків: один із БпЛА влучив у зоопарк

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Російські окупанти завдали ударів безпілотниками по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Внаслідок атаки зафіксовано влучання по території зоопарку та падіння уламків на проїзну частину

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews .

Один із дронів влучив на територію зоопарку, де виникла пожежа. Також уламки БпЛА впали на дорогу в одному з районів міста.

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило.

На місцях ударів працюють рятувальники та екстрені служби.

Нагадаємо, що у Запоріжжі російський безпілотник влучив у підрозділ рятувальників. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю та службову техніку ДСНС.