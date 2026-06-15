Ворожий БпЛА атакував підрозділ ДСНС у Запоріжжі

Фото: ДСНС

У Запоріжжі російський безпілотник влучив у підрозділ рятувальників. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю та службову техніку ДСНС

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

Як повідомили рятувальники, вибуховою хвилею у будівлі вибило вікна. Також зазнали пошкоджень пожежна автоцистерна та службовий автомобіль.

На момент удару особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що у Харкові під час гасіння пожежі, спричиненої російським обстрілом, загинули п'ятеро рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій.