Ворожий БпЛА атакував підрозділ ДСНС у Запоріжжі
У Запоріжжі російський безпілотник влучив у підрозділ рятувальників. Унаслідок атаки пошкоджено будівлю та службову техніку ДСНС
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Як повідомили рятувальники, вибуховою хвилею у будівлі вибило вікна. Також зазнали пошкоджень пожежна автоцистерна та службовий автомобіль.
На момент удару особовий склад перебував в укритті, тому обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що у Харкові під час гасіння пожежі, спричиненої російським обстрілом, загинули п'ятеро рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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