Збитки на 700 тисяч гривень: на Дніпропетровщині розгромили банду "чорних лісорубів"

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині під час масштабних обшуків правоохоронці вилучили деревину, бензопили, обладнання для переробки деревини, транспортний засіб та інші речові докази

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Слідчі встановили чоловіків, які незаконно вирубали дерева у захисних лісових насадженнях на території Синельниківського та Павлоградського районів.

11 червня правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та на території, де зберігалася незаконно заготовлена деревина. У результаті вилучили 11 бензопил, 9 електропил, ланцюги до них, значну кількість дров, обладнання та інші речові докази.

Учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).

Нагадаємо, що на Буковині викрито масштабні незаконні вирубки лісу, що сталися через службову недбалість посадовців. Загальні збитки державі становлять майже 19 млн гривень.