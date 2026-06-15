В РФ розбився бомбардувальник за 100 мільйонів доларів

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В Іркутській області РФ розбився літак. Відомо, що це був стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Падіння бомбардувальника підтвердили в Міноборони РФ. Там заявили, що літак впав, коли заходив на посадку "в ході навчально-тренувального польоту в Іркутській області". Попередньо, екіпаж катапультувався.

"Літак виконував політ без боєкомплекту", - кажуть росіяни.

Слід зазначити, що ціна такого літака становить близько 100 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше росіяни повідомляли про авіакатастрофу в Іркутській області. Відомо, що розбився російський пілот.