В РФ розбився бомбардувальник за 100 мільйонів доларів
В Іркутській області РФ розбився літак. Відомо, що це був стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.
Падіння бомбардувальника підтвердили в Міноборони РФ. Там заявили, що літак впав, коли заходив на посадку "в ході навчально-тренувального польоту в Іркутській області". Попередньо, екіпаж катапультувався.
"Літак виконував політ без боєкомплекту", - кажуть росіяни.
Слід зазначити, що ціна такого літака становить близько 100 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше росіяни повідомляли про авіакатастрофу в Іркутській області. Відомо, що розбився російський пілот.
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