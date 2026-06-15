У Києві на Кільцевій дорозі через ДТП утворився затор у бік Жулянського шляхопроводу
У Києві на Кільцевій дорозі сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку рух транспорту ускладнений у напрямку Жулянського шляхопроводу
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Водіїв закликають враховувати дорожню ситуацію під час планування маршрутів та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.
На місці події працюють відповідні служби.
Нагадаємо, що у Києві ввечері 12 червня ускладнився рух транспорту через дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Василя Липківського.
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