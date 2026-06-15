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15 червня 2026, 17:58

Кинула малечу на 10-річну дитину заради чарки: на Берестинщині поліція покарала горе-матір

15 червня 2026, 17:58
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Фото: поліція Харківської області
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На Берестинщині  у Харківській області поліцейські притягнули до відповідальності матір за неналежне виконання батьківських обов’язків

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Інформація про подію надійшла до поліції 14 червня. Під час перевірки інспекторка ювенальної превенції встановила, що жінка вживала алкогольні напої у компанії знайомих, залишивши трирічних сина та доньку під наглядом 10-річної дитини.

Щодо 35-річної матері складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Крім того, жінку попередили про відповідальність у разі повторення подібних випадків.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людини.

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