Кинула малечу на 10-річну дитину заради чарки: на Берестинщині поліція покарала горе-матір

Фото: поліція Харківської області

На Берестинщині у Харківській області поліцейські притягнули до відповідальності матір за неналежне виконання батьківських обов’язків

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews .

Інформація про подію надійшла до поліції 14 червня. Під час перевірки інспекторка ювенальної превенції встановила, що жінка вживала алкогольні напої у компанії знайомих, залишивши трирічних сина та доньку під наглядом 10-річної дитини.

Щодо 35-річної матері складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Крім того, жінку попередили про відповідальність у разі повторення подібних випадків.

Нагадаємо, що ювенальні прокурори Броварської окружної прокуратури повідомили про підозру начальниці відділу профілактики та захисту прав дитини служби у справах дітей Броварської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила загибель людини.