11:54  15 червня
45 ударів скакалкою: у Дніпрі затримали трьох осіб за вимагання грошей
09:01  15 червня
На Кіровоградщині в ДТП постраждали п'ятеро людей: водій BMW врізався в дерево
08:22  15 червня
Погрожував підірвати родину: на Закарпатті затримали чоловіка з гранатою
UA | RU
UA | RU
15 червня 2026, 18:45

У Харкові ділок вимагав хабар з військового за переведення на інше місце служби

15 червня 2026, 18:45
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Харківській області викрили 28-річного чоловіка. Він вирішив заробити гроші на українському військовому

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У травні цього року до чоловіка звернувся військовий Національної гвардії. Захисник воював у зоні активних бойових дій на Харківщині. Він мав проблеми зі здоров’ям і цікавився переведенням до іншої військової частини у безпечнішому регіоні.

Ділок запевнив його, що має впливові зв'язки та може допомогти. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США. При цьому він тиснув, говорячи військовому, що у випадку відмови можуть статись проблеми.

Зловмисника затримали одразу після отримання грошей.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Волині повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК Волинської області. Виявилось, він оформлював фіктивну непридатність за хабар

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прокуратура хабар здирництво Харків
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
Прикордонники показали як розносили укриття росіян на Харківщині
15 червня 2026, 20:45
У Києві на проспекті Берестейському сталася масштабна ДТП
15 червня 2026, 20:36
Ворог атакував Дніпропетровщину: серед пошкоджених об'єктів — дитячий садок та бізнес
15 червня 2026, 20:13
У Харкові внаслідок ворожого удару по зоопарку загинули тварини
15 червня 2026, 19:59
У Херсоні прокуратура розслідує атаку БпЛА, внаслідок якої поранено четверо осіб
15 червня 2026, 19:22
В РФ розбився бомбардувальник за 100 мільйонів доларів
15 червня 2026, 19:15
У Києві на Кільцевій дорозі через ДТП утворився затор у бік Жулянського шляхопроводу
15 червня 2026, 19:11
Як чекати рідних з фронту і зберегти психологічний ресурс
15 червня 2026, 18:55
Російські дрони атакували Харків: один із БпЛА влучив у зоопарк
15 червня 2026, 18:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »