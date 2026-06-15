У Харкові ділок вимагав хабар з військового за переведення на інше місце служби

Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У травні цього року до чоловіка звернувся військовий Національної гвардії. Захисник воював у зоні активних бойових дій на Харківщині. Він мав проблеми зі здоров’ям і цікавився переведенням до іншої військової частини у безпечнішому регіоні.

Ділок запевнив його, що має впливові зв'язки та може допомогти. Свої послуги він оцінив у 10 тисяч доларів США. При цьому він тиснув, говорячи військовому, що у випадку відмови можуть статись проблеми.

Зловмисника затримали одразу після отримання грошей.

"За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, що на Волині повідомили про підозру начальнику одного з ТЦК Волинської області. Виявилось, він оформлював фіктивну непридатність за хабар