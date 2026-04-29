Депутата з Ужгорода взяли під варту через схему заробітку на смітті

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід депутату міської ради, якого підозрюють в організації схеми незаконного заробітку на вторсировині з міського полігону твердих побутових відходів

Із посиланям на "Закарпаття онлайн".

Як пише видання йдеться про директора КП "КАТП-072801" Ужгородської міської ради та депутату міськради Олександра Борисенка.

Посадовця взято під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 665 600 гривень. Також його відсторонено від посади директора одного з комунальних підприємств, яку він поєднував із депутатським мандатом.

За даними слідства, підозрюваний організував схему незаконного отримання прибутку на території міського полігону, залучивши до неї представників приватного бізнесу. На територію об'єкта без належних договорів і обліку допускали сторонню техніку, де здійснювалося неофіційне сортування відходів – пластику, макулатури та поліетилену.

У подальшому зібрану вторсировину вивозили та продавали через приватну компанію вже як офіційну продукцію. Частину прибутку, за даними слідства, передавали посадовцю за сприяння у роботі схеми.

Правоохоронці задокументували отримання ним щонайменше 50 тисяч гривень упродовж березня–квітня 2026 року. Загалом, за попередніми підрахунками, з травня 2025 по квітень 2026 року було незаконно реалізовано майже 100 тонн пластику, понад 120 тонн макулатури та кілька тонн поліетилену на суму понад 660 тисяч гривень.

Депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Двом іншим фігурантам – засновниці компанії та керівнику товариства – інкримінують пособництво.

