29 квітня 2026, 14:35

Ректора КНУ звільнили після секс-скандалу

Фото з відкритих джерел
Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова звілььнили. Міністерство освіти вже призначило вибори ректора

Про це повідомляє hromadske, передає RegioNews.

У документі про звільнення Володимира Бугрова сказано, що це відбулося через закінчення терміну дії контракту Бугрова, укладеного у 2021 році. Міністерство освіти призначило вибори ректора на 27 травня 2026 року.

Журналістам Володимир Бугров підтвердив, що його звільнили. При цьому він назвав це звичайною процедурою. Інформацію про те, що він нібито не зможе брати участь у виборах ректора, він назвав перебільшенням.

""Закон України "Про вищу освіту” говорить про те, що не допускаються особи, притягнені до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. Але коли ви відкриєте цю статтю, порушення вимог фінансового контролю, у чому мене звинуватили, то це не корупційне правопорушення, а правопорушення, пов’язане з корупцією. Це, з юридичного погляду, закон про запобігання корупції, це різні речі… Я притягнений до адмінвідповідальності всього-на-всього штрафом, а навіть не відстороненням від посади", — сказав Бугров.

Наразі він уже подає документи, щоб балотуватися знову на посаду ректора.

Скандали з ректором КНУ

Раніше Шевченківський районний суд Києва визнав Бугрова винним у порушенні вимог декларування й користуванні автомобілем свого сина Volkswagen Golf. Володимир Бугров намагався оскаржити це рішення, проте суд відхилив його апеляцію. Сам ректор називав цю справу "політичним замовленням".

Також на початку квітня стався секс-скандал: у соцмережах з'явилось відео, на якому видно сексуальні дії чоловіка, схожого на Бугрова. За словами авторів публікації, жертвами стали студентки та працівниці університету, яким він нібито надсилав інтимні фото та вів інтимне листування.

Згодом стались студентські мітинги під головним (червоним) корпусом університету. Бугров відкидав ці звинувачення, називаючи цей протест "інспірованим з метою здійснення тиску".

