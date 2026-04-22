22 квітня 2026, 15:39

У Києві судитимуть лікарку через смерть пацієнтки від інфаркту

Ілюстративне фото: pixabay
22 квітня Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо лікаря однієї з комунальних лікарень, яка не вірно встановила діагноз пацієнтці, внаслідок чого жінка померла

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 61-річна пацієнтка проходила стаціонарне лікування у психіатричному відділені медзакладу столиці. Стан жінки погіршився, у зв’язку з чим її оглянув черговий лікар. Згодом вона почала втрачати свідомість, після чого її знову оглянула лікар.

За кілька годин пацієнтка померла внаслідок гострої серцево-судинної недостатності, зумовленої гострим iнфарктом. Водночас лікар, яка оглядала жінку, вчасно не діагностувала у пацієнтки інфаркт, внаслідок чого пацієнтка не отримала належної медичної допомоги.

Дії лікаря кваліфікували як неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого до них ставлення, що спричинило смерть пацієнтки (ч. 1 ст. 140 КК України).

Медикам загрожує покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що у Вознесенську 16-річна дівчина померла після операції з видалення апендиксу. Про смерть неповнолітньої пацієнтки поліцію повідомили медики обласної дитячої лікарні 28 березня.

медицина Київ суд інфаркт
