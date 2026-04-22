В Киеве будут судить врача из-за смерти пациентки от инфаркта

22 апреля Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении врача одной из коммунальных больниц, которая не верно установила диагноз пациентке, в результате чего женщина скончалась

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что 61-летняя пациентка проходила стационарное лечение в психиатрическом отделении медучреждения столицы. Состояние женщины ухудшилось, в связи с чем ее осмотрел дежурный врач. Впоследствии она принялась терять сознание, после чего ее снова осмотрела врач.

Через несколько часов пациентка умерла в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности, обусловленной острым инфарктом. В то же время врач, которая осматривала женщину, вовремя не диагностировала у пациентки инфаркт, в результате чего пациентка не получила медицинскую помощь.

Действия врача квалифицировали как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее смерть пациентки (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Медикам грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет или исправительными работами сроком до 2 лет, или ограничением свободы сроком до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

