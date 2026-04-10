У Києві чоловік влаштував стрілянину на вулиці та поранив жінку
Поліція затримала киянина, який влаштував стрілянину у Святошинському районі столиці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На вулиці Бучанській чоловік зустрів знайому – під час розмови між ними виник конфлікт. Коли на допомогу жінці прийшли її чоловік та батько, зловмисник дістав пістолет і вистрілив у бік одного з чоловіків. Наступним пострілом він поранив 39-річну жінку в стегно, після чого втік. Постраждалу госпіталізували.
Правоохоронці розшукали та затримали 56-річного фігуранта. Зброю вилучили.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням зброї). За скоєне йому загрожує до семи років ув'язнення.
