У Києві уламки ракети РФ впали просто у дворі багатоповерхівки
Про це інформує RegioNews із посиланням на місцеві телеграм-канали.
Як відомо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами, у столиці лунали вибухи, виникли пожежі.
Нагадаємо, в ніч на 16 квітня внаслідок атаки ворога на столицю загинули четверо людей. Серед них – 12-ти річний хлопчик. Постраждали 54 мешканці міста. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно – зокрема, двом дітям.
Серед постраждалих троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців. Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.
