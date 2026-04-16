Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

У Кременчуцькому районі через падіння уламків пошкоджена покрівля житлової будівлі.

У Полтавському районі уламками пошкоджені покрівля і скління вікон двоповерхового будинку,а також скління ще однієї приватної оселі.

Також падіння уламків зафіксовано у Миргородському районі. Пошкоджені три приватні домоволодіння (скління вікон, покрівлю, паркан) та лінія електромережі.

На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, від ранку вчорашнього дня до ранку 16 квітня російські війська здійснили дві хвилі комбінованих атак по Україні. Ворог застосовував ударні безпілотники, а також ракети наземного та повітряного базування.