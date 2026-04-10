10 квітня 2026, 15:45

Вибивали борги та погрожували: на Київщині викрили "банду", яка пересувалась вночі у масках-обличчях

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили жителів Київської та Житомирської областей. Серед них, зокрема, раніше судимі особи за розбійні напади та вбивство працівника правоохоронного органу

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Анатолій Щадило, передає RegioNews.

Зловмисники вимагали гроші з погрозами насильства. Відомо про щонайменше три випадки. Зокрема, зловмисники підпалили вхідні двері до квартири одного з потерпілих. В іншому випадку вони підпалили чужу автівку.

Під час обшуків, зокрема, знайшли маски-обличчя та підроблені посвідчення правоохоронних органів, перепустки. Таким чином зловмисники пересувались вулицями у комендантську годину.

Тепер всім учасникам угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали посадовця та його спільницю, які вимагали від підприємця 3000 доларів. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція погрози Київська область
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Юрій Касьянов
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Всі блоги »