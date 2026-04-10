Вибивали борги та погрожували: на Київщині викрили "банду", яка пересувалась вночі у масках-обличчях

Правоохоронці викрили жителів Київської та Житомирської областей. Серед них, зокрема, раніше судимі особи за розбійні напади та вбивство працівника правоохоронного органу

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Анатолій Щадило, передає RegioNews.

Зловмисники вимагали гроші з погрозами насильства. Відомо про щонайменше три випадки. Зокрема, зловмисники підпалили вхідні двері до квартири одного з потерпілих. В іншому випадку вони підпалили чужу автівку.

Під час обшуків, зокрема, знайшли маски-обличчя та підроблені посвідчення правоохоронних органів, перепустки. Таким чином зловмисники пересувались вулицями у комендантську годину.

Тепер всім учасникам угруповання загрожує до 12 років позбавлення волі.

