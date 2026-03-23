23 березня 2026, 20:55

Батько розізлився і вдарив її: у Чернігові неповнолітня виявилась російською агенткою

23 березня 2026
Фото з відкритих джерел
Чернігівський районний суд Чернігівської області визнав місцеву жительку винною у державній зраді. Відомо, що неповнолітня дівчина працювала на росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, неповнолітня дівчинка спілкувалась в Тelegram з представниками РФ, які пропонували їй гроші за дані про ЗСУ. Восени 2024 року вона знімала військову частину, розташування особового складу Збройних Сил України і Чернігівської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони. За це вона отримала від росіян 2 тисячі гривень.

У листопаді 2024 року дівчині запропонували 5 тисяч гривень за зйомку військових об'єктів за координатами. Вона прибула на таксі і зробила там фото й відео. Після цього таксисту перегородила дорогу інша машина, з якої вийшли працівники СБУ. Дівчину затримали.

На місце викликали її батьків. Таксист на суді розповів, що коли перевіряли телефон дівчини - її батько розлютився, вдарив її та тягав за волосся. Виявилось, що агентку РФ помітили камери з авто військових, у яких тоді там проводилось навчання.

На суді дівчина говорила, що любить Україну і лише хотіла заробити грошей, бо в неї зворів бабусь та був пошкоджений будинок. За її словами, вона думала, що її співрозмовники в месенджері були журналістами. Мати дівчини впевнена, що неповнолітня не знала, що вона робить. Відомо, що її батько служить в ЗСУ.

Проте суд проаналізував матеріали справи і дійшов до висновку, що дівчина розуміла, з ким вона спілкується та що вона робить. Їй призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала коригувальника, який допомагав росіянам знищувати військові об’єкти в Одеській області. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

коригувальник агент рф підлітки суд
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії
23 березня 2026, 21:15
Львів розірвав контракт із польською фірмою, яка мала будувати сміттєпереробний завод у місті
23 березня 2026, 20:35
На Рівненщині в дівчини знайшли наркотиків на понад 20 мільйонів
23 березня 2026, 20:25
У Києві та Київській області почалися екстрені відключення електроенергії
23 березня 2026, 19:55
Чи варто розраховувати на краще життя ніж зараз, чи дійсно світ вже занурився у Третю світову
23 березня 2026, 19:35
На Житомирщині чоловік з ножем накинувся на 16-річного хлопця
23 березня 2026, 19:15
Начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини на Кіровоградщині переплатив понад 1 млн грн за паливні брикети
23 березня 2026, 18:43
1,5 мільйона на медицині: на Волині на схемі викрили депутата
23 березня 2026, 17:45
В Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи
23 березня 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
Віталій Портніков
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »