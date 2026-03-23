Батько розізлився і вдарив її: у Чернігові неповнолітня виявилась російською агенткою

Як з'ясували правоохоронці, неповнолітня дівчинка спілкувалась в Тelegram з представниками РФ, які пропонували їй гроші за дані про ЗСУ. Восени 2024 року вона знімала військову частину, розташування особового складу Збройних Сил України і Чернігівської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони. За це вона отримала від росіян 2 тисячі гривень.

У листопаді 2024 року дівчині запропонували 5 тисяч гривень за зйомку військових об'єктів за координатами. Вона прибула на таксі і зробила там фото й відео. Після цього таксисту перегородила дорогу інша машина, з якої вийшли працівники СБУ. Дівчину затримали.

На місце викликали її батьків. Таксист на суді розповів, що коли перевіряли телефон дівчини - її батько розлютився, вдарив її та тягав за волосся. Виявилось, що агентку РФ помітили камери з авто військових, у яких тоді там проводилось навчання.

На суді дівчина говорила, що любить Україну і лише хотіла заробити грошей, бо в неї зворів бабусь та був пошкоджений будинок. За її словами, вона думала, що її співрозмовники в месенджері були журналістами. Мати дівчини впевнена, що неповнолітня не знала, що вона робить. Відомо, що її батько служить в ЗСУ.

Проте суд проаналізував матеріали справи і дійшов до висновку, що дівчина розуміла, з ким вона спілкується та що вона робить. Їй призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Їй призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.