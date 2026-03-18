Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 березня РФ атакувала Україну 147 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, понад 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 128 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 18 березня російські військові атакували ударними безпілотниками Одещину. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.