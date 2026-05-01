На Харківщині шестеро цивільних постраждали від обстрілів росіян
У Харківській області внаслідок російських атак 1 травня постраждали шестеро мирних жителів. Правоохоронці документують наслідки обстрілів як воєнні злочини
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Росіцські війська атакували безпілотниками Богодухівський та Куп’янський райони.
У Богодухові удар припав по території одного з харчових підприємств. Поранення різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро працівників. Усіх госпіталізували.
У селищі Шипувате FPV-дрон влучив у подвір’я приватного домоволодіння. Постраждав 31-річний місцевий мешканець — його доправили до лікарні.
На місцях працюють поліцейські, які документують наслідки атак, допомагають постраждалим та збирають докази
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.
