У Харкові ліквідували масштабну схему виробництва та збуту контрафактної побутової хімії, замаскованої під продукцію відомих світових брендів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Підробки продавали як оригінал, зокрема, через супермаркети, ринки, популярні онлайн-платформи та соцмережі, охоплюючи фактично всю країну.

У спеціально облаштованих приміщеннях змішували речовини невідомого походження, фасували їх у великі каністри та наносили маркування, максимально схоже на брендове. Усе, щоб видати контрафактний продукт за якісний і сертифікований.

Представники торговельних марок підтвердили, що жодна з таких "лінійок" не існує, а оригінальна продукція не виготовляється у подібній тарі.

За попередніми оцінками, щомісячний прибуток організаторів сягав близько 5 млн гривень.

Під час обшуків вилучено готову продукцію, сировину та обладнання на суму близько 10 млн гривень.

Триває досудове розслідування за фактами незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування та інших об’єктів права інтелектуальної власності, що завдало матеріальної шкоди у значному розмірі, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

